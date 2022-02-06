 
مباشر

شولتس: ألمانيا لن تورد أسلحة فتاكة لأوكرانيا

أخبار العالم

شولتس: ألمانيا لن تورد أسلحة فتاكة لأوكرانيا
Globallookpress Hannibal Hanschke
المستشار الألماني أولاف شولتس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sc2y

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الأحد أن بلاده لن تورد أسلحة فتاكة لأوكرانيا.

إقرأ المزيد
وزيرة الدفاع الألمانية تستبعد احتمال توريد بلادها أسلحة إلى أوكرانيا
وزيرة الدفاع الألمانية تستبعد احتمال توريد بلادها أسلحة إلى أوكرانيا

وفي تصريحات أدلى بها لقناة ARD التلفزيونية الألمانية قبل مغادرته إلى الولايات المتحدة، قال شولتس: "تتبع الحكومة الألمانية ومنذ وقت طويل نهجا واضحا وهو أننا لا نرسل أسلحة فتاكة إلى مناطق أزمات ولن نوردها لأوكرانيا".

وتابع أن هذا النهج هو الذي كانت سلفه أنغيلا ميركل متمسكة به، "وكان ذلك ولا يزال صائبا"، مضيفا أن نتائج الاستطلاعات تشير إلى أن معظم المواطنين الألمان يشاركون الحكومة موقفها تجاه هذه المسألة.

وفي وقت سابق من اليوم، استبعدت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستينيه لامبريخت، احتمال توريد ألمانيا أسلحة لكييف، موضحة أن الحوار حول تسوية الأزمة الأوكرانية لا يزال مستمرا.

 

المصدر: "تاس"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا