زاخاروفا تنفي وقوف الصين وراء سحب قوات "الأمن الجماعي" من كازاخستان

نفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، تقارير تفيد بأن القرار بشأن سحب قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي من كازاخستان جاء بطلب من الصين.

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وعبر صفحتها على "تويتر" علقت زاخاروفا على تقارير بعض وسائل الإعلام بأن القوات التابعة لـ "الأمن الجماعي" تم سحبها من كازاخستان الشهر الماضي بعد اتصال سفير الصين لدى موسكو تشانغ هان هوي بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وكتبت المتحدثة قائلة إن سفير الصين لم يتصل بالوزير الروسي بل أجرى لافروف محادثة مع نظيره الصيني. وتابعت: "وماذا عن اتصالين هاتفيين أجراهما لافروف مع نظيريه التركي والهندي قبيل دخول قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي. أين فكرة الخبير العميقة عن أن العسكريين الروس توجهوا إلى ألما آتا بعد حدوث ذلك؟".

وذكرت زاخاروفا أن اتخاذ قرارات بشأن دخول القوات وسحبها يعود إلى الدول الأعضاء في المنظمة المذكورة التي ليست الصين عضوا فيها.

وأشارت إلى أن الخارجية الروسية تصدر بانتظام بيانات حول مواضيع تتعلق بأنشطة منظمة معاهدة الأمن الجماعي والعملية التي أجرتها قوات حفظ السلام التابعة لها في كازاخستان.

ومطلع يناير الماضي، اندلعت في مدينتين غربي كازاخستان احتجاجات على ارتفاع أسعار الغاز المسال، وسرعان ما انتشرت إلى مدن أخرى بينها ألما آتا، العاصمة القديمة وكبرى المدن الجنوبية في البلاد، حيث تحولت المظاهرات إلى أعمال نهب وعنف. وتوجه رئيس الجمهورية قاسم جومارت توكايف إلى منظمة معاهدة الأمن الجماعي (روسيا، بيلاروس، كازاخستان، قرغيزستان، طاجيكستان، أرمينيا) بطلب المساعدة في "التعامل مع التهديد الإرهابي". وأرسلت المنظمة قوات حفظ السلام التابعة لها إلى كازاخستان، لتعلن في 13 يناير عن انتهاء مهمتها هناك.

وفي 19 يناير أعلنت السلطات الكازاخستانية أن جميع العسكريين الأجانب غادروا أراضي البلاد.

المصدر: "نوفوستي"