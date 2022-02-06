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بوتين يبعث "رسالة دعم" لأردوغان بعد إصابته وعقيلته بكورونا

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بوتين يبعث
Sputnik Владимир Смирнов
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان.
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بعث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، رسالة إلى نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، معربا عن تمنياته له وزوجته، أمينة أردوغان، بالشفاء العاجل بعد إصابتهما بفيروس كورونا.

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وقال بوتين في الرسالة التي نشرها موقع الكرملين اليوم الأربعاء: "السيد الرئيس المحترم، صديقي العزيز! أود أن أعرب عن خالص دعمي لك ولعقيلتك. إنني على يقين بأن طاقتك الحيوية ومعنوياتك الطيبة، التي تتميز بها، ستساعدك في التغلب على الفيروس في أسرع وقت ممكن".

وأضاف الرئيس الروسي: "أتمنى بإخلاص لك ولعقيلتك الشفاء التام والصحة الجيدة لسنوات عديدة قادمة".

وأعلن أردوغان، أمس السبت، أنه وزوجته أجريا فحصين خاصين بفيروس كورونا أعطيا نتائج إيجابي، وأوضح عبر "تويتر": "لحسن الحظ لدينا أعراض مرض خفيفة، وقد تم إبلاغنا بأن الأمر يتعلق بمتحور أوميكرون".

واليوم الأحد ذكر الرئيس التركي: "نحن نواصل عملنا من المنزل مع السيدة أمينة".

المصدر: RT

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