إيران تبدأ بمحاكمة معارض اختطف في دبي بتهمة زعامة "جماعة إرهابية"

انطلقت في إيران محاكمة معارض كان يقيم على مدى العقدين الماضيين في الولايات المتحدة، بتهمة زعامة جماعة مدرجة على قائمة الإرهاب في البلاد.

وأكدت وكالة "فارس" الإيرانية شبه الرسمية أن أول جلسة في محاكمة جمشيد شارمهد الذي تم وصفه بمتزعم "زمرة تندر" (الجناح العسكري لجماعة "جمعية المملكة الإيرانية" المعارضة) عقدت في طهران اليوم الأحد.

ويواجه شارمهد الذي يحمل جنسية إيران وألمانيا المزدوجة ويقيم في الولايات المتحدة منذ عام 2003 اتهامات بـ"التخطيط والتوجيه للأعمال الإرهابية داخل إيران"، أبرزها تفجير حسينية في مدينة شيراز في 15 أبريل 2008، ما خلف 14 قتيلا ونحو 300 جريح.

وصرح ممثل الادعاء العام، بهروز حسني، خلال الجلسة بأن شارمهد اعترف بعد اعتقاله بتعامله مع ضباط في مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (FBI)، ووكالة المخابرات المركزية (CIA)، بالإضافة إلى جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد".

وأعلنت السلطات الإيرانية عن إلقائها القبض على شارمهد في أغسطس 2020، دون شرح تفاصيل العملية.

وأكدت عائلة شارمهد أنه احتجز عندما وصل دبي في مسعى للسفر إلى الهند بغية إبرام صفقة تجارية تشمل شركة البرمجيات الخاصة به.

وتابعت عائلة شارمهد أنه قبع في زنزانة منفردة على مدى 555 يوما قبل توجيه اتهامات إليه رسميا في إيران، مضيفة أنه ليس زعيما بل متحدث فقط باسم "جمعية المملكة الإيرانية".

المصدر: "فارس" + "أسوشيتد برس"