الرئاسة الأوكرانية: فرص الحل الدبلوماسي مع روسيا أكبر من مخاطر التصعيد العسكري

اعتبرت الرئاسة الأوكرانية أن فرص إيجاد "حل دبلوماسي" للأزمة مع روسيا "أكبر بكثير" من مخاطر "تصعيد" عسكري.

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وقال مستشار الرئيس الأوكراني، ميخائيل بودولياك، في بيان صدر عن المكتب الإعلامي للرئاسة الأوكرانية، اليوم الأحد: "فرص إيجاد حل دبلوماسي لخفض التصعيد أكبر بكثير من التهديد بتصعيد جديد".

وأضاف بودولياك أن "حشد الجيش الروسي على نحو كبير قرب" حدود بلاده "يتواصل منذ الربيع الماضي"، ومعتبرا أنه "لممارسة ضغط نفسي كبير" تنفذ روسيا "مناوبات واسعة النطاق" مع مناورات وتحريك معدات عسكرية.

وأشار إلى أن أوكرانيا وحلفاءها الغربيين يجب أن "يكونوا مستعدين دائما لكل السيناريوهات"، مشددا: "ونحن نؤدي هذه المهمة بنسبة 100%".

ويأتي ذلك بعد تحذيرات من الاستخبارات الأمريكية التي زعمت أن روسيا كثفت استعداداتها "لغزو أوكرانيا على نطاق واسع".

وقدرت الاستخبارات الأمريكية أن الحكومة الروسية حشدت فعليا 70% من القوة اللازمة "لتنفيذ غزو واسع النطاق لأوكرانيا" ويمكن أن تكون لديها القدرة الكافية أي 150 ألف جندي لشن هجوم خلال أسبوعين.

وتدعي السلطات في كييف والإدارة الأمريكية وحلفاؤها بإصرار أن روسيا تحشد قوات كبيرة تجاوز تعدادها 100 ألف عسكري قرب الحدود مع أوكرانيا "تمهيدا لشن عملية غزو جديدة" للأراضي الأوكرانية.

وأكدت الحكومة الروسية مرارا أنه لا نية لها لشن أي عملية على أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة والغرض من هذه الادعاءات يتمثل في تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا استعدادا لعقوبات اقتصادية جديدة وتبرير توسع الناتو شرقا، الأمر الذي تعارضه موسكو بشدة قائلة إنه يهدد الأمن الروسي.

المصدر: "فرانس برس" + وكالات