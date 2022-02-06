رئيس بيلاروس: لو تحقق استيلاء المعارضة على الحكم خلال مظاهرات 2020 لأدى ذلك إلى حرب عالمية ثالثة
اعتبر الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أن حربا عالمية ثالثة كانت ستندلع لو تمكنت المعارضة في بلاده من الوصول إلى الحكم خلال اضطرابات ما بعد الانتخابات الرئاسية في عام 2020.
ذكر لوكاشينكو، ضمن حوار مع الصحفي الروسي فلاديمير سولوفيوف نشر جزء منه اليوم الأحد، في معرض تعليقه على التصعيد الحالي حول أوكرانيا، أن المعارضة البيلاروسية داخل البلاد والغرب وضعا قبل الانتخابات التي جرت في أغسطس 2020 مخططا كان يقضي بضرورة دخول المعارضة إلى مقر الحكومة أو مقر الرئاسة ليوم واحد على الأقل.
وتابع: "بطبيعة الحال كانوا سيدعون الناتو فورا. تصور هذا الوضع: بعد دعوة الناتو ماذا كان سيحصل لاحقا؟ كان ذلك سيؤدي إلى اندلاع حرب".
ورجح الصحفي الروسي أن مثل هذا النزاع كان سيصبح "الحرب العالمية الثالثة"، ورد لوكاشينكو على هذا الكلام بـ"نعم".
وشدد لوكاشينكو أن السلطات البيلاروسية خلال هذه الفترة كانت على أتم الاستعداد لسيناريو اندلاع حرب عند حدود بولندا.
وحصد لوكاشينكو، وفقا للبيانات الرسمية المعلنة من قبل لجنة الانتخابات المركزية، 80.1% من أصوات الناخبين في الانتخابات، وذلك بعد إقصاء عدد من المرشحين المعارضين من السباق الانتخابي ورفع دعاوى قضائية ضدهم.
وأدى ذلك إلى اندلاع مظاهرات واسعة النطاق في بيلاروس استمرت لعدة أشهر منذ أغسطس 2020.
وحمل لوكاشينكو الغرب المسؤولية عن الوقوف وراء هذه الاضطرابات، مع رفع دعاوى جنائية في بيلاروس ضد أبرز قادة المعارضة الذين غادر منهم الكثير البلاد.
المصدر: "نوفوستي"
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.