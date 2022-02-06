بوغدانوف يبحث مع رئيس وزراء إثيوبيا التحضير لقمة "روسيا-إفريقيا"

التقى المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، في أديس أبابا رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد لبحث الإعداد للقمة الثانية "روسيا-إفريقيا" .

وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد: "تم تبادل للآراء حول أهم القضايا الدولية بما فيها الجمعية الـ35 لرؤساء دول وحكومات بلدان الاتحاد الإفريقي. وتم في هذا الصدد سعي موسكو وأديس أبابا لتعزيز التنسيق الخارجي في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى. كما تم بحث النواحي التطبيقية المتعلقة بإعداد القمة الروسية الإفريقية الثانية في عام 2022".

وبحث الجانبان مسائل التنمية المقبلة للعلاقات الروسية الإثيوبية وعلى وجه الخصوص "زيارة التعاون المفيد للجانبين في المجالات التجارية والاقتصادية والإنسانية". وأضاف البيان أن "الجانب الروسي أكد موقفه المبدئي والمتتابع لدعم سيادة ووحدة أراضي جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الفدرالية".

وقال بوغدانوف في وقت سابق، إن موعد ومكان إجراء القمة الثانية "روسيا-إفريقيا" لم يحددا بعد، مشيرا إلى أن القمة قد تجري على شكل مؤتمر فيديو.

المصدر: تاس