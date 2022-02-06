 
مباشر

أردوغان يؤكد أنه يواصل العمل عن بعد رغم إصابته بكورونا

أخبار العالم

أردوغان يؤكد أنه يواصل العمل عن بعد رغم إصابته بكورونا
AFP MURAT CETIN MUHURDAR / TURKISH PRESIDENTIAL PRESS SERVICE
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزوجته أمينة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sc0k

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، أنه وزوجته أمينة يواصلان عملهما من المنزل بعد إصابتهما بعدوى كورونا.

إقرأ المزيد
وزير الصحة التركي يكشف عن الحالة الصحية لأردوغان وعقيلته
وزير الصحة التركي يكشف عن الحالة الصحية لأردوغان وعقيلته

وكتب أردوغان على صفحته في "تويتر": "هذا الصباح، أجرى طبيبنا فحصنا الروتيني. الحمد لله، لا شيء سلبيا". وأكد الرئيس التركي أن أعراض المرض لديهما خفيفة، مضيفا: "نحن نواصل عملنا من المنزل مع السيدة أمينة".

وكان أردوغان أعلن عبر "تويتر" سابقا: "على إثر إحساسنا بأعراض خفيفة، خضعت اليوم مع زوجتي لفحص كوفيد ـ 19، وتبينت إصابتنا بمتحور أوميكرون. والحمد لله آثاره خفيفة. عملنا متواصل بلا انقطاع، ولو عن بعد".

من جهته أكد وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، أن أردوغان وعقيلته أمينة "وضعهما الصحي جيد، بما لا يعرقل الأعمال"، متمنيا لهما السلامة.

 

المصدر: صفحة الرئيس التركي على "تويتر" + "الأناضول"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا