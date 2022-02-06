أردوغان يؤكد أنه يواصل العمل عن بعد رغم إصابته بكورونا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، أنه وزوجته أمينة يواصلان عملهما من المنزل بعد إصابتهما بعدوى كورونا.

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وكتب أردوغان على صفحته في "تويتر": "هذا الصباح، أجرى طبيبنا فحصنا الروتيني. الحمد لله، لا شيء سلبيا". وأكد الرئيس التركي أن أعراض المرض لديهما خفيفة، مضيفا: "نحن نواصل عملنا من المنزل مع السيدة أمينة".

وكان أردوغان أعلن عبر "تويتر" سابقا: "على إثر إحساسنا بأعراض خفيفة، خضعت اليوم مع زوجتي لفحص كوفيد ـ 19، وتبينت إصابتنا بمتحور أوميكرون. والحمد لله آثاره خفيفة. عملنا متواصل بلا انقطاع، ولو عن بعد".

Bu sabah doktorumuz rutin kontrolümüzü gerçekleştirdi. Hamdolsun, olumsuz bir durum yok. Bugün de hastalığı hafif şekilde geçiriyor, Emine Hanımla birlikte çalışmalarımıza evden devam ediyoruz. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 6, 2022

من جهته أكد وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، أن أردوغان وعقيلته أمينة "وضعهما الصحي جيد، بما لا يعرقل الأعمال"، متمنيا لهما السلامة.

المصدر: صفحة الرئيس التركي على "تويتر" + "الأناضول"