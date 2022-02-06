خبير فرنسي: التصريحات الأمريكية حول "الفيديو الروسي المفبرك" دعاية في أسوأ حالاتها

وصف شارل غاف، رئيس مركز "معهد الحريات" بفرنسا تصريحات السلطات الأمريكية القائلة بـ"فبركة" روسيا لتسجيل فيديو حول أوكرانيا، بأنها الدعاية في أسوأ حالاتها.

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وقال: "تدهشني السذاجة الصبيانية للتصريحات الأمريكية".

وأضاف أن "هذه التصريحات التي تم الإدلاء بها بدون تقديم أي أدلة، بحجة "حماية مصادرهم"، تعد تذكيرا مؤلما بخطاب كولن باول في الأمم المتحدة حول أسلحة الدمار الشامل في العراق".

وأوضح: "ربما هذه المصادر التي أبلغت البيت الأبيض بهذا التحضير للفيديو الروسي، هي نفسها التي أبلغته حينذاك بأسلحة الدمار الشامل العراقية؟، هذا يبدو مجرد دعاية في أسوأ حالاتها".

وكانت السلطات الأمريكية قد أعلنت منذ عدة أيام أن الاستخبارات الروسية تزمع التخطيط لـ "فبركة" فيديو سيعرض هجوما للعسكريين الأوكرانيين على الأراضي الروسية، أو على المواطنين الأوكرانيين الناطقين باللغة الروسية .. كما سيظهر جثث للقتلى والمباني المدمرة والأسلحة الأوكرانية والطائرات المسيرة التركية الصنع!!.

ونفى مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، فلاديمير تشيجوف، هذه الادعاءات الأمريكية، مشيرا إلى أن روسيا "لا تقوم بمثل هذه الأشياء أبدا".

المصدر: تاس