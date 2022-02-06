بوشكوف يعلق على طلب مراسل "أسوشيتد برس" الذي شكك بصحة أخبار الإدارة الأمريكية

انتقد السناتور الروسي، أليكسي بوشكوف، بشدة رد الخارجية الأمريكية على طلب وكالة "أسوشيتد برس" للحصول على دليل يثبت صحة مزاعم أمريكية حول "فبركة" روسيا لفيديو عن هجوم أوكراني.

وقال بوشكوف في منشور:"خذ كلام أجهزة المخابرات الأمريكية! يا له من عرض جميل ومؤثر! لا عجب أن مراسل الأسوشيتد برس، مات لي، سمح لنفسه بعدم تصديق كذبة أخرى عن الروس، في إحاطة وزارة الخارجية (الأمريكية)".

وأضاف: "لقد أراد (مراسل الوكالة) شيئا واحدا - الدليل، ولكن كما هو الحال دائما لم يكن هناك شيء".

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ولفت السياسي إلى تقرير مراسل الأسوشيتد برس الذي نوه بـ"هجوم السارين" في دوما سوريا، والذي تبين، كما اكتشفه الصحفيون البريطانيون، أنه من فبركة الخوذ البيضاء. في الوقت نفسه، رعت لندن وواشنطن نشر معلومات حول هذا الهجوم المزعوم.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الأمريكية أنها رفعت السرية عن معلومات من المخابرات الأمريكية حول إعداد الأجهزة الخاصة الروسية لمقطع فيديو"مفبرك" خاص يُظهر مخلفات هجوم أوكراني على أراضي روسيا أو على مواطنين روس، من الجثث والمباني المدمرة والأسلحة الأوكرانية، بعد ذلك، قد يصبح هذا الفيديو، بحسب السلطات الأمريكية ، ذريعة لروسيا لبدء عمليات عسكرية ضد أوكرانيا.

في الآونة الأخيرة، دأبت الدول الغربية على اتهام روسيا بالإعداد لغزو أوكرانيا. ورفضت موسكو مثل هذه التصريحات وأوضحت أن "حشو" الصحافة الموالية لواشنطن بأخبار "العدوان الروسي" هو ذريعة لنقل أسلحة الناتو إلى حدود روسيا.

المصدر: نوفوستي