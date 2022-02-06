كمية ضخمة من الأسماك النافقة بالأطلسي تستدعي تحقيقا فرنسيا

أمرت فرنسا بفتح تحقيق بعد أن نشرت منظمة بيئية تسجيلا مصورا لكتلة كبيرة من الأسماك النافقة تطفو على سطح مياه المحيط الأطلسي القريبة من الشواطئ الفرنسية.

وقالت وزيرة الشؤون البحرية الفرنسية، أنيك جيراردان، على "تويتر"، إن الصور دفعتها إلى إصدار أمر لهيئة مراقبة الصيد بالتحقيق فيما حدث.

وأصدرت منظمة "سي شيبرد" (راعي البحر) لقطات تظهر العديد من سفن الصيد في خليج بسكاي قبالة سواحل جنوب غرب فرنسا، أعقبتها لقطات جوية لما يبدو أنها عدة آلاف من الأسماك النافقة تطفو في كتلة.

وقالت المنظمة عبر تغريدة في 3 فبراير إن الأسماك ألقتها سفينة واحدة.