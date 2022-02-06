"ناشيونال إنترست": لا نية لروسيا لبدء حرب.. لكن سترد بحزم في هذه الحالة

تحدث مدير مجلة "ناشيونال إنترست" (National Interest) الأمريكية، ديمتري سايمز، عن السيناريو الوحيد، الذي قد يؤدي لاندلاع نزاع مسلح في أوكرانيا، وأكد أن موسكو ليست لديها خطط عدوانية.

وقال سايمز إنه تحدث في ديسمبر الماضي، مع شخصيات من النخبة السياسية الروسية، لم يذكر اسماءهم، وكشف أنهم أكدوا له أن موسكو ليس لديها خطط عدوانية أو رغبة في شن حرب.

وأضاف: "لم أسمع إشارة واحدة لإمكانية حدوث غزو روسي كبير، بسبب رفض تلبية حلف الناتو لمطالب موسكو بعدم التوسع وعدم تعزيز الحلف في أوروبا الشرقية"، مشيرا إلى أن جميع من حاورهم في موسكو ينفون إمكانية الدخول في حرب.

في الوقت نفسه أكد الكاتب أن روسيا ستكون حازمة في حال تعرض أمنها للتهديد.

تجدر الإشارة إلى أن العلاقة بين روسيا والغرب أصبحت أكثر توترا في الأشهر الأخيرة، وفي الوقت الذي تزعم فيه واشنطن بأن روسيا تستعد لـ"غزو" أوكرانيا، نفت موسكو مرارا صحة ذلك، وأكدت أن قواتها تتحرك داخل أرضايها ولا تمثل تهديدا لأي طرف.

المصدر: نوفوستي