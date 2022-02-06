مسؤول أممي روسي: تصريحات الغرب حول غزو روسيا لكييف جنون وذعر

أعلن دميتري بوليانسكي، النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، أن تفكير الدول الغربية حول عدد الأيام التي يمكن أن تُهزم فيها كييف هو الجنون والذعر.

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وفي تعليقه على المقالات بهذا الخصوص التي نشرتها وسائل الإعلام الغربية، أمس السبت، كتب بوليانسكي في صفحته على "تويتر": " الجنون والذعر لا يزالان مستمرين... ماذا سيحدث إذا قلنا إن الولايات المتحدة يمكن أن تهزم لندن خلال أسبوع واحد وسيؤدي ذلك إلى مقتل 300 ألف شخص؟ وذلك اعتمادا على المعلومات الاستخباراتية التي لا نكشفها؟ هل يعتبر ذلك أمرا صحيحا بالنسبة للأمريكيين والبريطانيين؟ لا. ولا يعتبر ذلك صحيحا بالنسبة للروس والأوكرانيين أيضا".

ونقلت وكالات "رويترز" و"فرانس برس" سابقا عن تصريحات لمسؤولين أمريكيين مجهولين قولهم إن القوات الروسية قد تهزم كييف "في غضون يومين" في حال هجوم روسيا على أوكرانيا. وأكدوا أيضا أن حصيلة الضحايا الإجمالية نتيجة النزاع المحتمل بين روسيا وأوكرانيا قد تبلغ نحو 85 ألف شخص.

المصدر: تاس