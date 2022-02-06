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كوريا الجنوبية تسجل رقما قياسيا في الإصابات اليومية بكورونا

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كوريا الجنوبية تسجل رقما قياسيا في الإصابات اليومية بكورونا
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سجلت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية أعلى مستوياتها على الإطلاق مع الاقتراب من 40 ألف إصابة، وسط الانتشار السريع لسلالة أوميكرون المتحورة من كورونا.

وأعلنت الوكالة الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الأحد، عن تسجيل 38.691 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية مما رفع إجمالي الإصابات بكورونا إلى 1.009.688 إصابة.

واقتربت الإصابات اليومية من 40 ألف إصابة بعد أن تخطت لأول مرة 30 ألف إصابة في يوم 5 فبراير، وتجاوزت لأول مرة 20 ألف إصابة في يوم 2 فبراير عندما سجلت 20.269 إصابة.

لكن الارتفاع الحاد في الإصابات اليومية لم يؤد بعد إلى ارتفاع حالات الوفيات والحالات الخطيرة بكورونا.

وبلغ عدد مرضى كورونا في حالات خطيرة 272 مريضا، ليظل أقل من 300 مريض لليوم التاسع على التوالي.

وسجلت البلاد 15 حالة وفاة جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6.873 وفاة، وبلغت نسبة الوفيات 0.68%.

المصدر: يونهاب

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