سيارة رباعية الدفع تصطدم بحشد من المتظاهرين في كندا

أفادت قناة "CTV" الكندية بإصابة 4 أشخاص دهستهم سيارة رباعية الدفع اصطدمت مع حشد من المتظاهرين ضد القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا بمدينة وينيبيغ، مركز مقاطعة مانيتوبا.

وذكرت القناة أن الحادث وقع السبت أمام مقر المجلس التشريعي لمقاطعة مانيتوبا، حيث احتشد المحتجون، ونقلت عن شهود عيان أن سيارة رباعية الدفع اصطدمت بالحشد ودهست عدة أشخاص ومن ثم غادرت موقع الحادث بسرعة عالية، وهو ما أكده مقطع فيديو من كاميرا مراقبة.

وتمكنت وحدات الشرطة من إلقاء القبض على السائق سريعا، ولم يتم حتى الآن الكشف عن دوافعه لكنه قال، حسب التقرير، إن تصرفاته لم تكن مرتبطة بموقفه من المظاهرات.

وأضافت القناة أنه تم نقل 4 أشخاص على خلفية الحادث إلى مستشفى حيث تلقوا العلاج، مشيرة إلى أن حياتهم ليست في خطر.

وتشهد العديد من المدن الكندية منذ 29 يناير مظاهرات حاشدة ضد القيود التي فرضتها الحكومة لاحتواء انتشار فيروس كورونا وتجري أكبرها في مدينة أوتاوا، ما دفع رئيس الوزراء، جاستين ترودو، إلى تغيير مكان إقامته مؤقتا ومغادرة المدينة.

المصدر: وكالات