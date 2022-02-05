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الاتحاد الأوروبي: نحتاج إلى روح التوافق بين أطراف الملف النووي الإيراني لاختتام المفاوضات بسرعة

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الاتحاد الأوروبي: نحتاج إلى روح التوافق بين أطراف الملف النووي الإيراني لاختتام المفاوضات بسرعة
Gettyimages.ru
مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن جوزيب بوريل
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شدد مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن جوزيب بوريل على ضرورة إظهار أطراف الاتفاق النووي الإيراني حسن النوايا والروح التوافقية للامتثال إلى الاتفاق المبرم عام 2015.

وقال بوريل في تغريدة عبر "تويتر" إنه أجرى مكالمة مهمة مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قبل استئناف محادثات فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني الأسبوع المقبل.

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وأضاف: "نحن بحاجة إلى بذل جهود الجميع بنية حسنة وروح توافقية لاختتام المفاوضات بسرعة والعودة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015)".

المصدر: RT

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