إصابة وزيرة الداخلية الإسرائيلية بفيروس كورونا

أعلن مكتب وزيرة الداخلية الإسرائيلية أيليت شاكيد أن نتيجة فحصها لفيروس كورونا جاءت إيجابية.

وأوضح المكتب أن شاكيد كانت على وشك إجراء مقابلة مع القناة 12، إلا أن نتيجة الفحص هذه منعتها.

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وأشار إلى أن الوزيرة "بخير"، لافتا إلى أنها ستجري فحصا آخر وفقا لإرشادات وزارة الصحة.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"