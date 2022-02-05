وصول شحنة جديدة من الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا

أعلن وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، اليوم السبت، عن وصول طائرة ثامنة إلى البلاد تحمل ذخائر قتالية من الولايات المتحدة للجيش الأوكراني.

وأفاد ريزنيكوف عبر "تويتر" بأن الشحنة الجديدة تشمل 86 طنا من الذخائر، ليتجاوز بذلك الوزن الإجمالي للمعدات العسكرية التي نقلتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا منذ يناير 2022 مستوى 650 طنا.

وأشار وزير الدفاع الأوكراني إلى أن هذه الشحنة الأمريكية ليست الأخيرة من نوعها، قائلا: "يتبع".

The 8th bird has arrived in Kyiv! The weight of today's cargo with ammunition for our @ArmedForcesUkr is 86 tons! Since January 22, our partners from #USA have sent more than 650 tons of defense ammunition to Ukraine! To be continued 🇺🇦🤝🇺🇸 @SecDef@DeptofDefense@WhiteHousepic.twitter.com/BvVOzQTdrx — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 5, 2022

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وسبق أن أعلنت السفارة الأمريكية لدى كييف أن الولايات المتحدة قدمت مساعدات عسكرية لأوكرانيا منذ العام 2015 بمبلغ 2.7 مليار دولار بينها أكثر من 650 مليون دولار في عام 2021 الماضي.

وأكدت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مرارا أنها ستواصل تقديم المساعدة العسكرية للقوات الأوكرانية وتعزيز قدراتها الدفاعية في ظل ما تعتبره واشنطن استعدادا من قبل روسيا لغزو محتمل لأوكرانيا.

وأكدت روسيا مرارا أنه لا نية لها لشن أي عملية على أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة والغرض من هذه الادعاءات تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا استعدادا لعقوبات اقتصادية جديدة وتبرير توسع الناتو شرقا، الأمر الذي تعارضه موسكو بشدة قائلة إنه يهدد الأمن الروسي.

المصدر: وكالات