وكالة: الأمير البريطاني أندرو يدلي بشهادته في مارس بلندن

أفادت وكالة "فرانس برس" بأن الأمير البريطاني أندرو، سيجتمع بمحاميين يمثّلان المواطنة الأمريكية فرجينيا جوفري التي تتهمه بالاعتداء الجنسي عليها، في مارس بلندن قبل أن يدلي بشهادته.

وقال مصدر قريب من الأمير أندرو للوكالة: "اتّفقنا طوعا على أن يدلي الدوق بشهادته في 10 مارس"، ما يعني أن الأمير سيُدلي بشهادته ردا على أسئلة محاميي جوفري.

وأضاف المصدر: "رغم الطلبات المتكررة، لم تلتزم جوفري بعد بموعد أو مكان للإدلاء بشهادتها".

وأفادت صحيفة "ديلي تلغراف" السبت أنه تم التوافق على حصول اللقاء في مكان "مُحايد" في لندن، لافتة الى أن الأمير يحضّر نفسه مع فريق المحامين الخاص به في المملكة المتحدة حيث من المتوقع أن يواجه استجوابا يستمر يومين من قبل محاميي جوفري، ديفيد بويز وسيغريد ماكاولي.

وذكرت الصحيفة أيضا أن المحاميين سيستجوبان شاهدين موجودين في بريطانيا هما شكري ووكر الذي يدعي أنه رأى الأمير أندرو في ملهى ليلي في لندن مع فتاة في وقت الاعتداء المزعوم، وروبرت أولني المساعد الشخصي السابق للأمير.

يذكر أن ناشطة حقوق الإنسان الأمريكية والأسترالية فرجينيا جيوفري رفعت قضية أمام محكمة مانهاتن الفدرالية في الولايات المتحدة، اتهمت فيها الأمير أندرو باغتصابها قبل نحو 20 عاما عندما كان عمرها 17 سنة.

وتزعم جوفري أن الأمير أندرو اعتدى عليها جنسيا في منزل غيلاين ماكسويل صديقة إبستين في لندن في مارس 2001.

ولم توجّه اتهامات جنائية للأمير ونفى المزاعم بشدّة. ويسعى الآن لمحاكمة أمام هيئة محلفين.

المصدر: "فرانس برس"