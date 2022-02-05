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دبلوماسي روسي: أين رد مندوبة واشنطن في الأمم المتحدة على القصف الأوكراني لأحياء سكنية في دونباس؟

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دبلوماسي روسي: أين رد مندوبة واشنطن في الأمم المتحدة على القصف الأوكراني لأحياء سكنية في دونباس؟
Globallookpress Lev Radin
دميتري بوليانسكي، النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى المنظمة الدولية
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دعا دبلوماسي روسي رفيع المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة إلى لفت الانتباه إلى عمليات القصف التي تتعرض لها مدينة دونيتسك من قبل القوات الأوكرانية.

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وكتب دميتري بوليانسكي، النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى المنظمة الدولية، على صفحته في "تويتر" اليوم السبت: "بينما يواصل الغرب ضجته حول الخطط الروسية المزعومة لمهاجمة أوكرانيا، يواصل الجيش الأوكراني علانية قصفه الروتيني للمناطق السكنية وقتل وتشويه المدنيين في خرق وقح لاتفاقيات مينسك. أين رد المندوبة الدائمة الأمريكية لدى الولايات المتحدة؟".

وأرفق بوليانسكي تغريدته صورة تظهر أعمدة دخان تتصاعد من أطراف مدينة دونيتسك (غير الخاضعة لسيطرة كييف) بعد تعرضها لقصف باستخدام قذائف هاون من قبل القوات الأوكرانية.

المصدر: "نوفوستي"

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