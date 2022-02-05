دبلوماسي روسي: أين رد مندوبة واشنطن في الأمم المتحدة على القصف الأوكراني لأحياء سكنية في دونباس؟

دعا دبلوماسي روسي رفيع المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة إلى لفت الانتباه إلى عمليات القصف التي تتعرض لها مدينة دونيتسك من قبل القوات الأوكرانية.

إقرأ المزيد

وكتب دميتري بوليانسكي، النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى المنظمة الدولية، على صفحته في "تويتر" اليوم السبت: "بينما يواصل الغرب ضجته حول الخطط الروسية المزعومة لمهاجمة أوكرانيا، يواصل الجيش الأوكراني علانية قصفه الروتيني للمناطق السكنية وقتل وتشويه المدنيين في خرق وقح لاتفاقيات مينسك. أين رد المندوبة الدائمة الأمريكية لدى الولايات المتحدة؟".

While the West continues its hype about alleged Russian plans for attacking #Ukraine,Ukrainian army openly continues its routine-shelling of residential areas and killing and maiming civilians brazenly breaching #MinskAgreements.Where is @USAmbUN reaction? #KeepCalmAndBlameRussiahttps://t.co/6vyIl09Bco — Dmitry Polyanskiy (@Dpol_un) February 5, 2022

وأرفق بوليانسكي تغريدته صورة تظهر أعمدة دخان تتصاعد من أطراف مدينة دونيتسك (غير الخاضعة لسيطرة كييف) بعد تعرضها لقصف باستخدام قذائف هاون من قبل القوات الأوكرانية.

المصدر: "نوفوستي"