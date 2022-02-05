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قتيلة وجريحان نتيجة إطلاق نار في كنيسة جنوب غربي الولايات المتحدة

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قتيلة وجريحان نتيجة إطلاق نار في كنيسة جنوب غربي الولايات المتحدة
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كنيسة "فارو دي لوس" في مدينة أورورا بولاية كولورادو الأمريكية
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قتلت امرأة وأصيب رجلان بجروح نتيجة إطلاق نار وقع في إحدى الكنائس بولاية كولورادو جنوب غربي الولايات المتحدة، وفقا للشرطة المحلية.

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وأوضحت الشرطة عبر صفحتها على "تويتر" أن الحادث وقع في مدينة أورورا، حيث أطلق رجل النار في كنيسة "فارو دي لوس"، ما أسفر عن مقتل امرأة وجرح رجلين بطلقات نارية وتم نقلهما إلى المستشفى.

وذكرت الشرطة أن المشتبه به غادر الكنيسة قبل وصول عناصر الأمن إلى هناك، مضيفة أن العمل جار على تحديد هوية مطلق النار ودوافعه.

 

المصدر: "نوفوستي"

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