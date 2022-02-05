سأل عن طفلتي بلومبرغ أولا.. تفاصيل اختطاف رجل مسلح عاملة في مزرعة الملياردير الأمريكي

مثل أمام محكمة أمريكية رجل متهم باقتحام مزرعة خاصة تابعة للملياردير مايكل بلومبرغ في ولاية كولورادو واختطاف امرأة تعمل هناك.

وألقت الشرطة القبض على المتهم المدعو جوزيف بيتشر (48 عاما)، وهو كان مسلحا ببندقية عسكرية من طراز AR-15 ومسدس، في نزل بمدينة شايان في ولاية وايومنغ، الخميس الماضي، بعد أن تمكنت من تتبع جهاز "آي باد" خاص بالمرأة التي اختطفها.

وقبل يوم من ذلك، اقتحم بيتشر بمركبة بوابة المزرعة التي اقتناها بلومبرغ عام 2020 بقيمة 44.8 مليون دولار.

AP

وأكدت العاملة، وفقا لوثائق نشرتها محكمة في ولاية كولورادو أمس الجمعة، أن بيتشر، بعد اقتحامه المزرعة، وصل إليها مسلحا ببندقية، وقال إنه سبق أن زار في يوليو الماضي مطار مدينة ميكر المجاورة بحثا عن بلومبرغ.

وكما أشارت العاملة التي لم يتم الكشف عن اسمها في الوثائق القضائية إلى أن الجاني سألها عن مكان تواجد ابنتي بلومبرغ، إيما وجورجينا، مع ذكر اسميهما، موضحا أنه يسعى إلى تدبير "مشهد دولي" مع عمدة نيويورك السابق وابنتيهما.

وبعد تأكده من غياب أي أفراد من عائلة بلومبرغ في مزرعة، أسقط الجاني مركبته إلى حافة وأجبر العاملة تحت تهديد السلاح على نقله بسيارتها إلى منطقة دنفر وثم إلى وايومنغ.

ولم تتعرض المرأة لأي أذى، غير أنها كشفت للقضاء أن بيتشر قبّلها وقال إنه كان سيقتلها لو كانت رجلا.

وأكدت السلطات أن بيتشر يقيم في كولورادو على بعد 113 كلم عن مزرعة بلومبرغ، ويعمل كعامل ماهر في مجمع سكني، ولم يتم الكشف بعد عن أي صلة بينه وعائلة بلومبرغ أو العاملة التي خطفها.

المصدر: "أسوشيتد برس"