أمين مجلس الأمن الإيراني: مسرحية رفع العقوبات ليست خطوة بناءة

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، أن "الاستفادة الاقتصادية" لبلاده شرط ضروري للتوصل إلى اتفاق حول إحياء الصفقة النووية، رافضا ما اعتبره "مسرحية رفع عقوبات".

وقال شمخاني، في تغريدة نشرها اليوم السبت عبر "تويتر" باللغة العربية: "الاستفادة الاقتصادية الواقعية والمؤثرة والقابلة للتحقق من قبل إيران، شرط ضروري للتوصل الى اتفاق. مسرحية رفع العقوبات لا يمكن اعتبارها خطوة بناءة".

الاستفادة الاقتصادية الواقعية والمؤثرة والقابلة للتحقّق من قبل #ايران، شرط ضروري للتوصل الى اتفاق. مسرحية رفع العقوبات لا يمكن اعتبارها خطوة بنّاءة. — علی شمخانی (@alishamkhani_ir) February 5, 2022

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وسبق أن أعلنت الإدارة الأمريكية، مساء الجمعة، أنها أعادت إعفاءات متعلقة بالبرنامج النووي المدني الإيراني، بعد أن ألغاها الرئيس السابق، دونالد ترامب.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول أمريكي كبير أن هذا قرار "سيكون ضروريا لضمان امتثال إيران السريع" لالتزاماتها في حال التوصل إلى اتفاق في مفاوضات فيينا.

المصدر: RT + وكالات