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جونسون وماكرون يؤكدان أولوية البحث عن حل دبلوماسي للأزمة حول أوكرانيا

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جونسون وماكرون يؤكدان أولوية البحث عن حل دبلوماسي للأزمة حول أوكرانيا
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إعطاء لندن وباريس الأولوية للبحث عن حل دبلوماسي للأزمة الراهنة حول أوكرانيا.

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وجاء في بيان أصدره ديوان رئاسة الحكومة البريطانية في أعقاب مكالمة هاتفية أجراها جونسون وماكرون، أن "الزعيمين أطلع بعضهما البعض على سير المحادثات التي يجريها الجانبان نع الشركاء الدوليين، متناولين أيضا الزيارة إلى كييف التي قام بها رئيس الوزراء (البريطاني) هذا الأسبوع. واتفقا على أن البحث عن حل دبلوماسي في ظروف التوتر الراهن يجب أن يبقى في صدارة الأولويات". 

المصدر: "تاس"

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