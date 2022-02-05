مندوب روسيا: قرار واشنطن إعادة الاستثناءات من العقوبات ضد طهران سيسرع عودتهما إلى الصفقة النووية

أثنى مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، اليوم السبت، على قرار الولايات المتحدة إعادة الاستثناءات من العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.

وذكر أوليانوف عبر صفحته على "تويتر": "قرار الولايات المتحدة إعادة الاستثناءات النووية خطوة بالاتجاه الصحيح. سيسهم ذلك في تسريع إعادة خطة العمل الشاملة المشتركة (الخاصة ببرنامج طهران النووي) والعودة المتبادلة للولايات المتحدة وإيران إلى صفقة عام 2015".

وأضاف الدبلوماسي الروسي أن هذه الخطوة يمكن اعتبارها أيضا "كدليل على أن المباحثات الجارية في فيينا دخلت مرحلتها النهائية".

The US decision to restore “nuclear” waivers is a move in the right direction. It will help expedite restoration of #JCPOA and mutual return of #US and #Iran to compliance with 2015 deal .It also can be seen as an indication that the #ViennaTalks have entered the final stage — Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) February 5, 2022

وكان متحدث باسم وزارة الخارجية الروسية قال سابقا إن إدارة الرئيس جو بايدن قررت إعادة الاستثناءات من نظام العقوبات المفروضة ضد البرنامج النووي الإيراني، مشيرا إلى أن واشنطن لا تعتبر هذه الخطوة تنازلا منها لطهران.

المصدر: "نوفوستي"