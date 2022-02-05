بريطانيا.. برلماني محافظ يدعو بوريس جونسون للاستقالة

دعا نيك جيب، عضو البرلمان المحافظ، وزير المدارس السابق في بريطانيا، رئيس الوزراء، بوريس جونسون، إلى الاستقالة، في مقال رأي نشرته صحيفة "تليغراف".

وقال جيب إن ناخبيه "غاضبون من الكيل بمكيالين، فرض قيود قاسية، وضرورية في رأيي، لأننا سعينا نحن والعالم للدفاع عن أنفسنا ضد هذا الفيروس الجديد والقاتل، وفي الوقت نفسه تجاهل بشكل صارخ لتلك القواعد داخل قلعة داونينغ ستريت (مقر رئيس الحكومة جونسون)"، الذي كشفت عنه تقارير الحفلات التي أقيمت في مقر رئيس الوزراء هناك.

وكشف تقرير صادر عن كبيرة موظفي الحكومة البريطانية، سو غراي في 31 يناير، أن حفلات أقيمت في مكاتب جونسون ومقر إقامته في وقت سريان قواعد الإغلاق في البلاد للحد من تفشي فيروس كورونا.

وزعم جيب أن جونسون كان "غير دقيق" في تصريحاته لمجلس العموم البريطاني(البرلمان) بخصوص هذه الحفلات.

ويواجه جونسون مطالب بالاستقالة على خلفية "فضيحة الحفلات" هذه.

المصدر: theguardian+ a f p