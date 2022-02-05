"التلغراف": إعلان بوتين وتشي هو بداية لحقبة جيوسياسية جديدة

نشرت صحيفة "التلغراف" البريطانية مقالا للصحفي، رولان أوليفانت، اعتبر فيه أن الإعلان المشترك للرئيس الروسي ونظيره الصيني أمس الجمعة، يشكل إيذانا ببدء حقبة جيوسياسية جديدة.

ولفت إلى أنه بعد الإعلان الذي وقعه الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جين بينغ: "من الآن فصاعدا، لن تعتبر الهيمنة الغربية بقيادة الولايات المتحدة أمرا مفروغا منه".

ووفقا للكاتب فإن بوتين هو المستفيد بشكل أساسي من هذا الإعلان، لأن دعم عملاق اقتصادي وسياسي مثل بكين يجب أن يجلب فوائد كبيرة لموسكو.

وأشار الكاتب إلى أن الصين بدورها يمكن أن تستفيد من ذلك في الصراع ضد الدول الغربية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأوضح أن لدى روسيا والصين في الوقت الحالي، هدفا واحد مشتركا، وهو "إنهاء السلام الأمريكي (Pax Americana)".

وفي وقت سابق، التقى الرئيسان الروسي والصيني في بكين عشية افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

وعقب المحادثات وقع زعيما البلدين على حزمة من الوثائق، وأصدرا إعلانا مشتركا.

وتضمن الإعلان الملفات الأمنية الأكثر إلحاحا على الصعيد الدولي والإقليمي، بالإضافة إلى سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

المصدر: نوفوستي