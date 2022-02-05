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صحيفة: اليابان تلقت بلاغا روسيا بإجراء مناورات صاروخية في منطقة جزر الكوريل

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صحيفة: اليابان تلقت بلاغا روسيا بإجراء مناورات صاروخية في منطقة جزر الكوريل
Sputnik
جزر الكوريل، أرشيف
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أفادت صحيفة "Sankei" اليابانية بأن طوكيو تلقت بلاغا من موسكو حول نية روسيا القيام بمناورات عسكرية صاروخية في منطقة الجزء الجنوبي لجزر الكوريل، ابتداء من 7 فبراير الجاري.

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ونقلت الصحيفة عن مصادر حكومية يابانية أن المناورات ستجري في منطقة واسعة بشرقي جزيرة هوكايكو، تشمل جزر الكوريل ومضيق لابيروزا، مشيرة إلى أن المناورات ستجري بشكل متقطع خلال فبراير الجاري.

وتحتفل اليابان عادة في 7 فبراير من كل عام بـ "يوم الأراضي الشمالية" (وهو الاسم الياباني لجزر الكوريل الجنوبية). وأفادت الصحيفة بأن الجانب الياباني قد عبر لروسيا من خلال القنوات الدبلوماسية عن احتجاجه على إجراء هذه المناورات.

المصدر: تاس

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