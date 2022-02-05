الخارجية الأرمنية تعلق على تصريحات نائب أردوغان حول زيارة باشينيان إلى تركيا

علق الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأرمنية، فاهان هونانيان، على تصريحات نائب الرئيس التركي التي تحدث فيها عن زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان إلى تركيا.

وكتب هونانيان في منشور على الفيسبوك: "زيارة رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان إلى تركيا والمشاركة في المنتدى الدبلوماسي في أنطاليا لم يتم بحثهما".

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وفي وقت سابق، قال فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن رئيس الوزراء الأرمني، نيكول باشينيان، من المخطط أن يزور تركيا في شهر مارس القادم في إطار جهود تطبيع العلاقات بين البلدين.

ولا توجد علاقات دبلوماسية رسمية بين تركيا وأرمينيا، وتم إغلاق الحدود بينهما منذ العام 1993، وثمة توتر مستمر بين الجارين يعود إلى أسباب عدة، بينها دعم أنقرة لموقف باكو في نزاعها مع يريفان حول عائدية منطقة قره باغ، وقضية إبادة الأرمن في الإمبراطورية العثمانية عام 1915.

وفي ديسمبر 2021 أعلنت تركيا إطلاق مبادرة لتطبيع علاقاتها مع أرمينيا، ببدء تعيين مبعوثين خاصين للطرفين، وفتح رحلات طيران عارضة بين البلدين.

المصدر: نوفوستي