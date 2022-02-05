الولايات المتحدة وحلفاؤها يدعون كوريا الشمالية إلى "العودة للحوار"

دعت الولايات المتحدة واليابان وعدد من الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي كوريا الشمالية إلى "العودة للحوار دون شروط مسبقة" على خلفية إطلاق بيونغ يونغ لصاروخ الأحد الماضي.

وجاء في البيان المشترك لواشنطن وحلفائها، الذي تلته المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد: "ندعو كوريا الشمالية من جديد إلى وقف الأعمال المزعزعة للاستقرار والعودة إلى الحوار".

وأضافت المندوبة: "لا نزال نسعى للدبلوماسية الجدية والمستقرة، وعلى كوريا الشمالية أن تؤكد تمسكا مماثلا لخفض التوترات في المنطقة وضمان الأمن والسلام الدولي".

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وتابعت: "نواصل مناشدة كوريا الشمالية للاستجابة إلى مقترحات الولايات المتحدة والدول الأخرى للاجتماع بدون شروط مسبقة".

وقال البيان إن عملية الإطلاق الأخيرة لصاروخ بالستي من قبل بيونغ يانغ تعتبر "انتهاكا لقرارات الأمم المتحدة"، و"تزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة".

ووقع على البيان كل من الولايات المتحدة وألبانيا والبرازيل وفرنسا وإيرلندا وبريطانيا والنرويج والإمارات واليابان.

وعقد مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة اجتماعا مغلقا لمناقشة الوضع حول كوريا الشمالية على خلفية استمرار عمليات إطلاق الصواريخ من قبلها.

المصدر: "نوفوستي"