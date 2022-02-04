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بلينكن ونظيره الأوكراني يبحثان "الحشد العسكري الروسي" على حدود أوكرانيا

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بلينكن ونظيره الأوكراني يبحثان
Globallookpress Ron Przysucha/State Department
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أعلنت الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن بحث في اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا "الحشد العسكري الروسي" المزعوم على حدود أوكرانيا.

وأشارت الخارجية الأمريكية في بيان لها، يوم الجمعة، إلى أن الجانبين بحثا كذلك "الخطوات التي تتخذها أوكرانيا والولايات المتحدة لحث روسيا على أن تختار الدبلوماسية بدلا من الحرب، وضمان الأمن والاستقرار".

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وأضاف البيان أن بلينكن أطلع نظيره الأوكراني على نتائج مباحثاته الأخيرة مع الجانب الروسي، مؤكدا "الاستعداد للتعامل مع القضايا الأمنية المشتركة".

وأكد بلينكن كذلك "الدعم الأمريكي الثابت لسيادة ووحدة أراضي أوكرانيا، وألمح بوضوح إلى استعداد الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها لإحداث عواقب سريعة وقاسية على روسيا في حال اختارت هي التصعيد".

يذكر أن روسيا قد رفضت مرارا الاتهامات الغربية والأوكرانية بشأن التحضير لـ"هجوم عسكري" على أوكرانيا.

المصدر: RT

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