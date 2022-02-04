البنتاغون يكشف عن نتائج تحقيقه في تفجير مطار كابل

كشف البنتاغون عن نتائج تحقيقه في التفجير الذي استهدف مطار كابل خلال عملية الانسحاب الأمريكي من أفغانستان في أغسطس الماضي.

وأشارت نتائج التحقيق التي قدمها قائد القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم) كينيث ماكينزي، اليوم الجمعة، إلى أنه تم تفجير عبوة ناسفة واحدة محشوة بأجزاء معدنية أثناء الهجوم.

وأضاف أن التحقيق لم يكشف عن سقوط قتلى جراء إطلاق النار من قبل القوات الأمريكية أو الأفغان.

وأعاد إلى الأذهان أن الهجوم على مطار كابل يوم 26 أغسطس 2021 أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 170 مواطنا أفغانيا و13 عسكريا أمريكيا.

يذكر أن الولايات المتحدة سحبت من أفغانستان في أغسطس الماضي قواتها والعديد من الأفغان الذين تعاونوا مع القوات الأمريكية أو قد يكونون مهددين في غياب القوات الأمريكية، وذلك بعد استيلاء حركة "طالبان" على الحكم في أفغانستان في منتصف أغسطس الماضي.

وأثناء عملية الإجلاء تعرض مطار كابل الدولي للهجوم الإرهابي الذي أعلن الفرع المحلي لتنظيم "داعش" مسؤوليته عنه.

المصدر: "نوفوستي"