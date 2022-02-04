وصول قوات الإنزال الجوي الأمريكية إلى أوروبا

أظهرت بيانات المواقع لمتابعة الملاحة الجوية وصول أولى الطائرات الأمريكية التي تنقل قوات الإنزال الإضافية إلى أوروبا.

وأفادت مواقع متابعة الطيران بأن طائرتين من نوع "C-17A Globemaster III" قد وصلتا إلى القاعدة الجوية في فيسبادن الألمانية من قاعدة "فورت براغ" في ولاية كارولينا الشمالية الأمريكية.

ومن المتوقع وصول طائرة ثالثة اليوم الجمعة.

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وتنقل الطائرات المذكورة وحدات تابعة للفرقة 82 لقوات الإنزال الجوي الأمريكية التي أعلن البنتاغون نشرها بشكل مؤقت على أراضي بولندا وألمانيا.

وكان المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي قد أعلن أن الولايات المتحدة قررت إرسال القوات الإضافية إلى أوروبا على خلفية التوترات حول أوكرانيا، مشيرا إلى أن تلك القوات لن تشارك في أي عمليات قتالية على أراضي أوكرانيا في حال اندلاعها، لكنها ستعزز دفاع الحلفاء في الناتو.

وسيبلغ عدد القوات الإضافية نحو 3 آلاف عسكري، سيتم نشر نحو ألفين منهم في بولندا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا انتقدت نشر القوات الإضافية الأمريكية في أوروبا، ورفضت المزاعم الغربية بتحضير موسكو لشن "هجوم عسكري" على أوكرانيا.

المصدر: "إنترفاكس"