الأمم المتحدة تعرب عن "صدمتها وأسفها" من مصرع مهاجرين "تجمدا" على حدود اليونان

أعربت الأمم المتحدة عن "صدمتها وأسفها الشديد" بعد مصرع 19 مهاجرا على الحدود اليونانية "تجمدا" بعد أن أرغمتهم القوات اليونانية على العودة إلى المياه الإقليمية التركية.

وقال المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بوريس تشيشيركوف إنه شاهد الأنباء المتداولة عن مصرع مهاجرين تجمدا على الحدود اليونانية.

وأضاف: "لقد صدمتنا هذه الصور وأسفنا بشدة، ووصلتنا تقارير حول مصرع بشر بين الحدود اليونانية التركية".

وخلال مؤتمر صحفي عقده بمكتب الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية، وصف المتحدث الأممي مصرع 19 مهاجرا على الحدود اليونانية بأنه "ينذر بالخطر"، قائلا "يمكن منع مثل تلك الوفيات المأساوية من خلال إنشاء طرق منظمة وآمنة من شأنها منع الناس من اللجوء إلى المهربين".

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وأشار إلى أن الأمم المتحدة تعمل على التأكد من تلك التقارير، وأضاف: "ما يمكنني قوله هو أنه منذ وقت طويل وخاصة خلال العامين الأخيرين، تلقينا عددا كبيرا من التقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان على الحدود البرية والبحرية".

وكانت السلطات التركية عثرت قبل يومين على جثامين 11 مهاجرا قرب الحدود اليونانية بولاية أدرنة (شمال غرب)، ونقلت آخرا إلى المستشفى حيث فارق الحياة هو الآخر جراء ما تعرضوا له من برد.

وتعليقا على ذلك أكد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أن المهاجرين فقدوا أرواحهم "تجمدا"، وقال إنهم "أرغموا على العودة إلى الأراضي التركية من قبل القوات اليونانية بعد تجريدهم من أحذيتهم وملابسهم".

وأمس عثرت القوات التركية على جثامين 7 مهاجرين آخرين في نفس المنطقة، ما رفع عدد الوفيات إلى 19 شخصا ماتوا من البرد.

وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيتواصل مع تركيا بشأن مصرع المهاجرين، وقالت متحدثة مفوضية الاتحاد الأوروبي أنيتا هيبر، أنه "من المهم جدا أن نبقى على اتصال مع جميع الجهات الفاعلة".

المصدر: وكالة "الأناضول"