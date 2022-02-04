تركيا: على اليونان وضع حد فوري لمعاملتها غير الإنسانية للمهاجرين وأن تكف عن إيلام قلوب أمم العالم

دعت وزارة الدفاع التركية القوات اليونانية إلى "وضع حد فوري لمعاملتها غير الإنسانية للمهاجرين سواء على الحدود البرية أو البحرية" وذلك على خلفية مصرع 19 مهاجرا جراء البرد على حدودها.

وقالت وزارة الدفاع في بيان اليوم الجمعة، إن "مشاهد المهاجرين الذين لقوا مصرعهم تجمدا نتيجة للمعاملة غير الإنسانية أحزنت الجميع بشدة وذلك بعدما جردتهم السلطات الأمنية اليونانية من ملابسهم وأجبرتهم على العودة إلى الأراضي التركية".

وأضاف البيان: "يجب على اليونان أن تضع حدا فوريا للمعاملة غير الإنسانية سواء على حدودها البرية أو في البحار وعلى اليونان، التي لا تأخذ حتى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على محمل الجد، أن تكف عن إيلام قلوب أمم العالم من خلال تعريض حياة المهاجرين للخطر".

وأردف البيان: "نحن على ثقة بأن الشعب اليوناني رأى هذه المشاهد (المهاجرين) وشعر بالعار والحزن ورفض معاملة المهاجرين بهذه الطريقة، هذه المعاملة يجب أن تلفت انتباه الاتحاد الأوروبي الآن".

وأعلنت ولاية أدرنة، الأربعاء الماضي العثور على جثث 12 مهاجرا فارقوا الحياة جراء البرد القارس "بعدما جردتهم السلطات الأمنية اليونانية من ملابسهم وأجبرتهم على العودة إلى الأراضي التركية"، وفق ما أفادت وكالة "الأناضول".

والخميس أعلنت السلطات التركية أن عدد المهاجرين الذين تم العثور على جثثهم في منطقة حدودية مع اليونان، ارتفع إلى 19 شخصا.

المصدر: "الأناضول"