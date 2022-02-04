إيطاليا وفرنسا تؤيدان مواصلة الحوار مع روسيا بشأن أوكرانيا
AP
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بحث وزيرا الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو والفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الجمعة، عبر الهاتف "التطورات الأخيرة على الحدود الروسية الأوكرانية وفي شرق أوكرانيا".
وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الإيطالية أن الوزيرين أكدا دعمهما لسيادة ووحدة الأراضي الأوكرانية.
وأضاف: "يتمسك الوزيران بمواصلة الحوار مع روسيا مع الحفاظ على وحدة الجبهة الأوروبية في تحديد استجابة شاملة رادعة وتعد في الوقت ذاته فعالة وثابتة".
وتابع أن دي مايو أشار إلى ضرورة العمل على منع تصعيد حدة التوتر التي تقلل مساحة المبادرات السياسية والدبلوماسية".
المصدر: "نوفوستي"
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