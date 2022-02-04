تراجع مرتبة زوكربيرغ في قائمة أغنى أغنياء العالم

أدى الانهيار التاريخي في أسهم شركة "ميتا" إلى محو 31 مليار دولار من ثروة مارك زوكربيرغ الشخصية، مما أدى إلى انخفاضه ثلاثة مراتب في قائمة "بلومبيرغ" لأغنى أغنياء العالم.

وأصبح زوكربيرغ الآن في المرتبة العاشرة في مؤشر "بلومبيرغ" للمليارديرات، خلف المؤسس المشارك لشركة Oracle (ORCL) لاري إليسون، بينما يتصدر القائمة إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس بفارق كبير.

وشهدت Meta Platforms، المعروفة سابقا باسم Facebook، يوم أمس الخميس أسوأ يوم لها على الإطلاق في سوق الأسهم، بعد الإبلاغ عن انخفاض نادر في الأرباح وركود في أعداد المستخدمين، وتقديم تقييم غامض لآفاق الشركة حيث تستثمر بكثافة في الواقع الافتراضي.

يذكر أن زوكربيرغ (37 عاما)، يمتلك أكثر من 398 مليون سهم في Meta، أو 14.2٪ من أسهم الشركة، وفقا لإيداع SEC من فبراير 2021.

المصدر: CNN