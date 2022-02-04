بينها التنين الملتحي والرتيلاء.. شرطة بروكسل تعثر على حديقة عناكب وعقارب بمداهمة وكر مخدرات

عثر عناصر شرطة العاصمة البلجيكية بروكسل خلال تنفيذ عملية مداهمة محدودة لوكر عصابة مخدرات، على حديقة صغيرة للعناكب والعقارب.

وألقى رجال شرطة بروكسل هذا الأسبوع القبض على شخصين للاشتباه في أنهما يزرعان نبتة القنب المخدرة في منزلهم السكني، غير أنهم فوجئوا لدى اقتحام المسكن باكتشاف أكثر غرابة، إذ عثروا على عناكب من فصيلة الرتيلاء وعقارب وسحالي من فصيلة بوغونا، المعروفة باسم التنين الملتحي، في مسكن المشتبه بهما.

وقال ممثلو الادعاء اليوم الجمعة إن عناصر الشرطة فوجئوا بالكشف غير المتوقع الأربعاء الماضي، بعد ورود بلاغ بانبعاث رائحة ماريخوانا قوية من المبنى الواقع بأحد الأحياء بشمال شرق العاصمة البلجيكية.

وتوجهت الشرطة للموقع وفتشت المنزل حيث ألقت القبض على أب وابنه البالغ، وصادرت 37 نبتة قنب و228 غراما من مخدر الماريخوانا، كما عثرت أيضا على 52 عنكبوتا من فصيلة الرتيلاء، وعلى ثعبان من فصيلة بايثون/ و3 عقارب و4 سلاحف و2 من السحالي من فصيلة بوغونا، المعروفة باسم التنين الملتحي، و16 خنفساء.

وقال ممثلو الادعاء إن الرجلين يخضعان للتحقيق بشأن انتهاكات رعاية الحيوان، علاوة بالطبع على اتهامات تتعلق بالمخدرات.

المصدر: "أسوشيتد برس"