تعيين ستولتنبيرغ رئيسا مقبلا للبنك المركزي النرويجي

أعلنت حكومة النرويج، تعيين الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرغ، محافظا قادما للبنك المركزي النرويجي.

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وقالت الحكومة في بيان، إنها تأمل في أن يبدأ دوره الجديد في الأول من ديسمبر.

وستولتنبيرغ، 62 عاما، كان وزيرا لمالية النرويج من عام 1996 إلى عام 2000، ورئيسا للوزراء من عام 2000 إلى عام 2001 ومرة أخرى من عام 2005 حتى عام 2013.

وكان قد قال سابقا إنه إذا حصل على منصب محافظ البنك المركزي، فلن يكون قادرا على البدء قبل ترك منصبه في الناتو في 1 أكتوبر.

ويتقاعد أويستين أولسن، المحافظ الحالي لبنك النرويج المركزي، هذا العام بعد أن شغل المنصب منذ 1 يناير 2011 لفترتين.

وأصبح ستولتنبيرغ أمينا عاما لحلف الناتو في عام 2014. وبعد فترة أولى ناجحة، تم تمديد ولايته في الحلف.

حصل ستولتنبيرغ على إشادة لقيادته الناتو خلال فترة صعبة في ظل إدارة ترامب، عندما هددت الولايات المتحدة بعدم تقديم المساعدة للدول الأعضاء التي لا تنفق ما يكفي على الدفاع.

وعلق وزير المالية تريغف سلاغسفولد فيدوم، قائلا إنه يريد العثور على "أفضل محافظ للبنك المركزي في النرويج، وأنا واثق من أنه ينس ستولتنبيرغ".

المصدر:AP