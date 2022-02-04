مناورات جوية مشتركة بين الولايات المتحدة وأستراليا واليابان

بدأت الولايات المتحدة وأستراليا واليابان، مناورات مشتركة للقوات الجوية على أراضي غوام الأمريكية، من أجل تعزيز التعاون ضد تهديدات كوريا الشمالية.

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وبدأت مناورات "كوب نورث"، في 2 فبراير، وستستمر لأسبوعين، من أجل تعزيز التعاون ضد التهديدات من كوريا الشمالية وغيرها من الخصوم المحتملين.

وقال مكتب الشؤون العامة للقوات الجوية الأمريكية في المحيط الهادئ، إن التدريبات لتشكيل "تحالف متكامل"، تهدف إلى ردع أي عمل عسكري من قبل الخصوم المحتملين بما في ذلك كوريا الشمالية.

ووصفت القوات المسلحة الأمريكية، المناورات الجارية بأنها "مساعدة إنسانية وإغاثة في حالات الكوارث وتوظيف قوة كبيرة وتدريبات قتالية جوية".

وشارك أكثر من 2,500 أمريكي من القوات الجوية والبحرية إلى جانب حوالي 1,000 من نظرائهم اليابانيين والأستراليين في التدريبات. كما ستشارك نحو 130 طائرة من أكثر من 30 وحدة في التدريبات.

المصدر: "YONHAP"