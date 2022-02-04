زاخاروفا: نأمل بمحاكمة عادلة لقضية قناة "RT France"

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن روسيا تأمل بالمحاكمة العادلة لقضية قناة "RT France" وتدعو فرنسا لضمان الظروف الطبيعية لعمل الصحفيين.

وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: "نأمل بالمحاكمة العادلة والشفافة لهذه القضية، وندعو السلطات الفرنسية لاتخاذ كل الإجراءات الضرورية لضمان الظروف الطبيعية لعمل قناة "RT FRance".

وأشارت زاخاروفا إلى أنه: "في ظروف الصمت الجماعي لمؤسسات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية ذات الصلة بشأن هذا الضغط، فإن شدة الإجراءات القمعية، للأسف، كما يظهر الواقع، في ازدياد".

كما اتهمت المسؤولة الروسية الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا بشن حربا حقيقية ضد شبكة "RT".

وفي وقت سابق طلبت قناة "RT France" من منظمة وسائل الإعلام الفرنسية "Arcom" توضيحات بشأن تحقيق محتمل حول تقديم المعلومات من قبل القناة. وتعتبر إدارة القناة أن التحقيق المحتمل، إجراء مخطط له مسبقا.

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