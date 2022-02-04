سفير بريطاني سابق يخاطب الغرب متحدثا عن بوتين
قال السفير البريطاني السابق والناشط في مجال حقوق الإنسان، كريغ موراي، إن المعلومات المتداولة في الغرب عن نية روسيا غزو أوكرانيا يتعين اعتبارها "هراء" لا علاقة له بالواقع.
وكتب الدبلوماسي البريطاني السابق على حسابه في "تويتر" قائلا: "تذكرون أيها الناس ما قلت لكم؟".. "بوتين لن يهاجم أوكرانيا".
وانتقد موراي وسائل الإعلام الغربية الكبرى التي قال إنها توظف "المتملقين والكباش"، داعيا القراء إلى عزل أنفسهم عن نفايات المعلومات من أجل "تصور ما يحدث في العالم بعقل أكثر انفتاحا".
Remember folks I told you that— Craig Murray - (@CraigMurrayOrg) February 3, 2022
a) Putin will not invade Ukraine (good)
b) Johnson will not resign (bad)
If you can ignore the false frenzies whipped up by the toadies and sheep who make up the entire mainstream media, you will perceive the world much more clearly.
وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد تحدث في مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن القلق بشأن الوضع مع أوكرانيا.
وأفيد بأن جونسون وصف أي تدخل روسي آخر في أوكرانيا بأنه سوء تقدير مأساوي. علاوة على ذلك، أشار رئيس الوزراء البريطاني إلى الحاجة إلى إيجاد طريقة "تحترم على حد سواء، وحدة أراضي أوكرانيا وحق الدفاع عن النفس".
المصدر: lenta.ru
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