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سفير بريطاني سابق يخاطب الغرب متحدثا عن بوتين

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سفير بريطاني سابق يخاطب الغرب متحدثا عن بوتين
AFP
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قال السفير البريطاني السابق والناشط في مجال حقوق الإنسان، كريغ موراي، إن المعلومات المتداولة في الغرب عن نية روسيا غزو أوكرانيا يتعين اعتبارها "هراء" لا علاقة له بالواقع.

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وكتب الدبلوماسي البريطاني السابق على حسابه في "تويتر" قائلا: "تذكرون أيها الناس ما قلت لكم؟".. "بوتين لن يهاجم أوكرانيا".

وانتقد موراي وسائل الإعلام الغربية الكبرى التي قال إنها توظف "المتملقين والكباش"، داعيا القراء إلى عزل أنفسهم عن نفايات المعلومات من أجل "تصور ما يحدث في العالم بعقل أكثر انفتاحا".

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد تحدث في مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن القلق بشأن الوضع مع أوكرانيا.  

وأفيد بأن جونسون وصف أي تدخل روسي آخر في أوكرانيا بأنه سوء تقدير مأساوي. علاوة على ذلك، أشار رئيس الوزراء البريطاني إلى الحاجة إلى إيجاد طريقة "تحترم على حد سواء، وحدة أراضي أوكرانيا وحق الدفاع عن النفس".  

المصدر: lenta.ru

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