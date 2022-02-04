هاريس تلقي باللوم على الكونغرس في عدم اتخاذ أي إجراء بشأن أزمة الحدود

ألقت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، باللوم على الكونغرس، بسبب "عدم استطاعة الرئيس الوفاء بوعده بشأن إصلاح نظام الهجرة".

وقالت هاريس إن "الكونغرس لم يتخذ أي إجراء بشأن أزمة الحدود، على الرغم من أن أول تشريع تم إرساله إلى الكونغرس كان إصلاح نظام الهجرة"، مشيرة إلى أن "مبادرتنا الأولى كانت القول إنه يجب أن يكون لدينا طريق نحو المواطنة. لكن المشكلة هي أن الكونغرس لا يتصرف".

وأضافت: "الطريقة التي تعمل بها ديمقراطيتنا هي أنك تحتاج إلى أغلبية وفي بعض الأحيان في مجلس الشيوخ تحتاج إلى 60 من أصل 100 للعمل على أنواع معينة من المبادرات. علينا أن نتفق أولا على أن هذه قضية أساسية".

وشددت على أنه "يجب أن نمهد طريقا نحو المواطنة. لا ينبغي أن يكون هذا حزبيا، يجب ألا نسمح للجمهوريين أو الديمقراطيين إذا وقفوا في طريقهم بالإفلات من هذا الأمر باعتباره قضية حزبية".

المصدر: "ديلي ميل"