وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي ينتقد عدم مشاركة الجيش بوقف عنف المستوطنين

وجه وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عمر بارليف، رسالة إلى وزير الدفاع بيني غانتس ينتقد فيها قيادة الجيش لعدم مشاركتها في وقف عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية .

وجاءت رسالة بارليف بعد أن قال قائد الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، إن الجنود في الضفة الغربية غير مطالبين بالتدخل في هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين.

وطلب بارليف الذي يشرف على الشرطة، من غانتس أن يوضح لكوخافي ومسؤولي الجيش الإسرائيلي الآخرين أن المدعي العام قد حكم بأن جنود الجيش الإسرائيلي يمكنهم وينبغي عليهم اعتقال الإسرائيليين المشتبه في تنفيذهم هجمات في الضفة الغربية، مشيرا إلى أن "تصريحات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي لا تتوافق مع أحكام القانون".

كما تم إرسال نسخ من الرسالة إلى رئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزراء الحكومة والمدعي العام والقائم بأعمال النائب العام، أميت أيسمان.

وكان بارليف أعلن في ديسمبر الماضي عن حصوله على حماية على مدار الساعة بسبب التهديدات الموجهة ضده من قبل يهود إسرائيليين متطرفين، بعد أن انتقد عنف المستوطنين، وتم اتهامه بالتعميم.

وانتقد بينيت في وقت سابق تصريحات بارليف، وقال: "المستوطنون في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) عانوا من العنف والإرهاب، يوميا، منذ عقود.. إنهم الحصن الدفاعي لنا جميعا، ويجب أن نقويهم وندعمهم بالأقوال والأفعال".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل" + RT