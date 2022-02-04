البرلمان الفرنسي يناقش إصدار قرار يدعو فيه الحكومة لمنح اللجوء السياسي لجوليان أسانج

يناقش البرلمان الفرنسي اقتراح إصدار قرار بموجب المادة 34-1 من الدستور، يدعو فيه الحكومة إلى منح اللجوء السياسي لمؤسس موقع "ويكيليكس" الأسترالي جوليان أسانج البالغ من العمر 50 عاما.

وستصوت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) اليوم الجمعة 4 فبراير، على قرار لمنح اللجوء لأسانج.

والاقتراح الخاص بإصدار قرار لمنح اللجوء لجوليان أسانج، والذي تم إطلاقه في نهاية أكتوبر، يحظى الآن بدعم حوالي ستين نائبا فرنسيا، من جميع الأطياف السياسية.

وينشط في الملف، النواب في البرلمان الفرنسي، سيدريك فيلاني، وجان لاسال، وفرانسوا روفين، وجنيفر دي تميرمان، الذين استضافوا بشكل مشترك مؤتمرا صحفيا في 1 فبراير للإعلان عن ذلك.

وستجري مناقشة مشروع القرار مساء اليوم، في الجمعية الوطنية الفرنسية، وطرحه للتصويت في نهاية المناقشات.

وأعلن سيدريك فيلاني أن جوليان أسانج "ليس أكثر ولا أقل من سجين سياسي" داعيا إلى الدفاع عن الصحفي المؤسس لموقع "ويكيليكس".

المصدر: RT