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مجموعة متقدمة من القوات الأمريكية الإضافية تصل بولندا

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مجموعة متقدمة من القوات الأمريكية الإضافية تصل بولندا
AP Chris Seward
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أعلنت بولندا أن مجموعة متقدمة من القوات الأمريكية الإضافية، التي قررت إدارة الرئيس جو بايدن مؤخرا نشرها في أوروبا الشرقية، وصلت أراضي البلاد.

وأكدت وزارة الدفاع البولندية على حسابها في "تويتر" اليوم الجمعة أن الاستعدادات جارية لاستقبال القوات الأساسية ضمن مجموعة قتالية بحجم لواء تابعة للفرقة 82 المحمولة جوا الأمريكية.

وتابعت الوزارة: "كانت مجموعة متقدمة قد انتشرت في بولندا، وإجمالا سيصل إلى هنا 1.7 ألف عسكري أمريكي".

وشددت الوزارة على أن هذا الانتشار يوجه "إشارة تضامن قوية، ردا على الوضع في أوكرانيا".

وأعلنت الولايات المتحدة الأربعاء الماضي عن نشر قوات أمريكية إضافية في أوروبا الشرقية، بما في ذلك نحو ألف جندي سينقلون من ألمانيا إلى رومانيا، ونحو ألفي جندي سينشرون في ألمانيا وبولندا، وذلك على خلفية التصعيد الحالي بين روسيا وحلف الناتو حول أوكرانيا.

ونددت روسيا بهذا القرار، محذرة من أنه يزيد من حدة التوترات العسكرية المتصاعدة أصلا في أوروبا.

المصدر: RT

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