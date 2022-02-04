بالفيديو.. استقبال الرئيس الصيني لنظيره الروسي في بكين

استقبل الرئيس الصيني، شي جين بينغ، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الذي وصل بكين اليوم الجمعة لحضور حفل افتتاح الألعاب الأولمبية.

ويعد هذا اللقاء المباشر بين الزعيمين الروسي والصيني الأول من نوعه منذ بداية جائحة كورونا.

وأعرب بوتين خلال اللقاء أن العلاقات بين روسيا والصين هي "مثال جيد لبناء علاقات ثنائية جديرة بالاهتمام، فهي تساعد البلدين على التطور"، منوها بأن العلاقات بين البلدين "اكتسبت طابعا غير مسبوق، يدعم كل منهما تنمية وتطور الآخر".

من جهته أكد الرئيس الصيني أن البلدين يدعمان بقوة الجهود المبذولة لحماية مصالحهما الرئيسية في العالم.

المصدر: RT