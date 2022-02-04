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سفير روسيا في لندن يعلق على تهديدات بريطانيا بفرض عقوبات ضد روسيا

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سفير روسيا في لندن يعلق على تهديدات بريطانيا بفرض عقوبات ضد روسيا
Globallookpress
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علق السفير الروسي في لندن، أندريه كيلين على العقوبات الجديدة التي هددت بريطانيا بفرضها ضد روسيا في سياق الأزمة الأوكرانية.

وقال السفير الروسي في لندن أندريه كيلين: "إن روسيا سترد في حال فرضت بريطانيا عقوبات جديدة".

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وأضاف كيلين: "إذا كانت العقوبات ضد رؤساء البنوك الروسية الكبيرة والشركات الأخرى، سنرد.. في روسيا توجد مصالح لبنوك (بريطانية) كبيرة وعدد من أقسام المنظمات المالية (البريطانية).التقيت منذ مدة مع رجال أعمال بريطانيين وذلك سيكون مزعجا جدا لهم".

في الوقت نفسه، أشار إلى أن التجارة بين روسيا وبريطانيا نمت خلال العامين الماضيين بمقدار 5 مليارات دولار، لتصل إلى 27 مليار دولار في عام 2021، وتبلغ الاستثمارات المتراكمة 30 مليار دولار.

وكانت وزيرة الخارجية ليز تروس قد كتبت على تويتر في وقت سابق، أن المملكة المتحدة أعدت "أقسى نظام عقوبات" ضد روسيا. وقبل ذلك، أشارت إلى أنها لا تستبعد مصادرة ممتلكات "الأوليغارشية الروسية" في لندن في إطار تشديد العقوبات ضد موسكو في حال تصاعد الوضع حول أوكرانيا.

وزعم الغرب خلال الأشهر القليلة الماضية أن "روسيا تعد لأعمال هجومية" في أوكرانيا، وهدد باتخاذ إجراءات تقييدية صارمة، فيما نفت موسكو مرارا هذه المزاعم وأشارت إلى أنه "من غير المجدي التواصل بلغة العقوبات".

المصدر: "نوفوستي"

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