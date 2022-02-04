الإليزيه: ماكرون يلتقي بوتين الاثنين وزيلينسكي الثلاثاء

أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، سيلتقي نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الإثنين في موسكو، ثم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يوم الثلاثاء، في كييف.

وجاء في بيان الإليزيه اليوم الجمعة: "سيتوجه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى موسكو ثم إلى كييف أيام الإثنين والثلاثاء المقبلين"

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وضاعف ماكرون في الأيام الأخيرة اتصالاته الهاتفية مع بوتين وزيلينسكي، كما مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، سعيا للتوسط في الأزمة الأوكرانية.

وكانت الدول الغربية قد هددت روسيا بـ"عقوبات غير مسبوقة"وسط ادعاءات واتهامات الغرب المتكررة ضد روسيا بمزاعم نيتها "غزو" أوكرانيا، لكن موسكو أكدت مرارا أنها لا تخطط لأي هجوم على أوكرانيا.

المصدر: أ ف ب