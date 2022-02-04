نائبة أمريكية تنتقد تعليق برنامج الممثلة غولدبرغ بسبب تصريح لها حول "الهولوكوست"

انتقدت النائبة الديمقراطية في الكونغرس الأمريكي، ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز، قرار وقف الممثلة ووبي غولدبرغ من تقديم برنامج "The View"، ردا على تصريحاتها حول الهولوكوست.

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واعتبرت كورتيز، أن قرار وقف غولدبرغ عن تقديم برنامج "The View" "غير ضروري"، لافتة إلى أن غولدبرغ لديها "سجل جيد مع الشعب اليهودي".

وكانت الممثلة ووبي غولدبرغ قد قالت، إن المحرقة النازية لليهود أثناء الحرب العالمية الثانية (الهولوكوست) لم تحدث على أساس عرقي، معتبرة أن الأمر يتعلق بقلة الإنسانية بين الرجال.

وردا على هذه التصريحات، قررت شبكة "ABC NEWS" الأمريكية، وقف غولدبرغ، عن تقديم برنامج "The View" لمدة أسبوعين.

وقال كيم غودوين، رئيس الشبكة، إن القرار بات ساري المفعول، وأضاف: سأعلق عمل ووبي غولدبرغ لمدة أسبوعين بسبب تعليقاتها الخاطئة والمؤذية".

وأضافت النائبة الديمقراطية في الكونغرس، إن غولدبرغ اعتذرت بصدق وتعلمت درسها، وقرار توقيفها عن البرنامح ليس ضروريا، ويجب أن "نمضي قدما".

المصدر: THE JPOST